Everton, 40 sterline per vedere il derby contro il Liverpool… da una gru

Il derby tra Everton e Liverpool potrà essere visto da… una gru. Questa l’idea di Jay Deak, tifoso dell’Everton e proprietario del mezzo, che starebbe provando a crearsi un nuovo curioso business.

Attraverso un messaggio pubblicato su Twitter, l’uomo ha messo a disposizione la sua gru per vedere il derby contro i Reds del prossimo 21 giugno a 10 metri d’altezza. Un’idea originale quella avuta dal tifoso che ha vantato la sua esperienza pluriennale per provare, al costo di 40 sterline, a trovare qualcuno disposto a pagare per vedere la partita in un posto d’eccezione. Chissà se qualche tifoso dei Toffees deciderà di godersi il derby contro il Liverpool dalla gru. Non resta che aspettare aggiornamenti…