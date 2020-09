Everton, Allan si presenta: “Qui per la storia. Ancelotti ha fatto di tutto per prendermi…”

L’Everton si coccola il nuovo acquisto Allan. Il centrocampista brasiliano arriva dal Napoli e si accasa nel club inglese guidato da Carlo Ancelotti. Dopo l’ufficialità della mattinata, ecco anche le prime parole da nuovo calciatore dei Toffees da parte del classe 1991.

Allan: “Ancelotti ha fatto di tutto per prendermi”

“È un vero piacere firmare per l’Everton”, ha detto Allan al sito ufficiale del club. “Sono immensamente felice di essere qui e far parte di questo club di Premier League ricco di storia. Ho grandi ambizioni e poi c’è il mister Ancelotti. Lui ha fatto di tutto per portarmi qui. Davvero. La grandezza del club e il tecnico mi hanno spinto a non pensarci due volte ad accettare l’Everton. Spero di fare grandi cose e vincere dei trofei. Darò il massimo e sarò completamente dedito a fare il mio meglio. Non ho dubbi che con il progetto che c’è qui potremmo e dovremmo vincere qualcosa oltre che conquistare un posto in Europa”.

