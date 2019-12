Everton, Ancelotti: “Con il City test fantastico, Guardiola un genio”

Dopo due vittorie nelle prime due gare da quando siede sulla panchina dell’Everton, per mister Carlo Ancelotti arriva il durissimo impegno contro il Manchester City, presentato nella conferenza stampa della vigilia: “Sarà per noi un test fantastico, così possiamo capire a che punto siamo. Fiducia e consapevolezza ci sono, vogliamo giocare una gara straordinaria – ha detto il tecnico ex Napoli -. Mister Guardiola per me è uno dei più grandi, ho un ottimo rapporto con lui e lo rispetto molto: lo considero un genio, cerca sempre di proporre qualcosa di speciale in campo. Sono rimasto sorpreso per lo spirito dell’Everton, il lavoro di Ferguson è stato importante, perché i calciatori hanno grande carattere: non ho avuto modo di cambiare molte cose rispetto a prima, anche perché non ho avuto tempo”.

Sul mercato Ancelotti si è espresso così: “Ancora non è aperto, ci sono tanti rumors ma è normale. Dopo il 5 gennaio vedrò la società e insieme valuteremo come migliorare la squadra, anche se per me è già buona”.