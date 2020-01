Everton, Ancelotti: “Deluso per non aver cominciato bene il 2020”

Dopo la sconfitta contro il Manchester City col punteggio di 2-1, il tecnico dell’Everton Carlo Ancelotti ha condiviso un suo pensiero su Twitter: “Deluso di non aver iniziato l’anno vincendo, ma ottimista perché la squadra ha combattuto fino alla fine. Continuiamo a lavorare!”. L’ex tecnico del Napoli dopo due vittorie consecutive si è dovuto arrendere alla squadra di Pep Guardiola che ha giocato meglio meritando la vittoria. Per l’Everton il prossimo impegno in Premer League sarà il prossimo 11 gennaio con il Brighton tra le mura amiche.