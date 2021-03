Everton, Ancelotti fissa l’obiettivo: “Quarto posto per… vedere come si sta”

All’Everton è bastato un gol di Richarlison per avere la meglio sul Southamtpon. Ma la rincorsa alle zone alte della classifica non è finita con la sfida di giovedì già alle porte. Lo sa bene Carlo Ancelotti che parlando al sito ufficiale del club dopo la vittoria di ieri, ha fissato gli obiettivi per i suoi con grande entusiasmo. Con gli eventuali tre punti nel prossimo turno, infatti, i Toffees si troverebbero in solitaria al quarto posto che vale l’Europa che conta…

Everton, Ancelotti fissa l’obiettivo

“Abbiamo una grande opportunità di andare al quarto posto giovedì”, ha esordito Ancelotti riferendosi alla partita di campionato contro il West Bromwich. “Vorremmo arrivare in quella posizione, per noi sarebbe molto importante affermarci e vedere come si sta al quarto posto. Non importa per quanto tempo possiamo rimanere lì, conta sentire come si sta e capire che possiamo farcela. Ci sarà una grande lotta da qui alla fine per le posizioni che valgono l’Europa. Per noi sarebbe un sogno essere tra le prime quattro ma c’è tanto da fare e da lottare. La stagione è ancora lunga…”.