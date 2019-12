Everton, Ancelotti: “Progetto affascinante, contento di avere Ferguson nel mio staff”

Carlo Ancelotti si è rimesso subito in gioco. Nel primo pomeriggio è arrivata l’ufficialità da parte dell’Everton: il tecnico ex Napoli sarà in panchina al posto di Ferguson, oggi era già presente, sorridente, sulle tribune di Goodison Park per il match fra la formazione di Liverpool e l’Arsenal, che invece andrà a Mikel Arteta. Abbiamo già riportato alcune frasi di Ancelotti tratte dal sito ufficiale dell’Everton, eccone altre: “Parliamo di un grande club con storia ricca e tifoseria che ribolle di passione. La visione della proprietà e dello staff dirigenziale è molto chiara, l’obiettivo è conquistare trofei. Mi affascina il progetto, sono entusiasta di poter lavorare per trasformare tale visione in realtà. La rosa per me è forte, ho visto le ultime partite: Duncan (Ferguson, ndr) ha meriti per questo, sono lieto che farà parte del mio staff”.