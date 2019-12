Everton, Ancelotti vince anche la seconda. Calvert-Lewin: “Allenatore fantastico”

Non poteva cominciare meglio l’avventura di Carlo Ancelotti sulla panchina dell’Everton. Dopo l’1-0 contro il Burnley di Santo Stefano, in occasione del Boxing Day, oggi è arrivato il 2-1 in trasferta sul campo del Newcastle: tutti e 3 i gol del nuovo capitolo del club sono stati realizzati da Dominic Calvert-Lewin, centravanti classe 1997, che a fine gara ha elogiato il nuovo mister: “Ritengo che Ancelotti sia un allenatore fantastico, nella sua carriera ha lavorato con grandi campioni e per me che sono giovane è la miglior esperienza possibile. Devo solo essere come una spugna e cercare di assorbire tutti gli insegnamenti che mi vengono dati”. Nato e cresciuto nello Sheffield, Calvert-Lewin è nel giro della Nazionale inglese Under 21 dal 2017 e sta cercando il trampolino di lancio definitivo.

