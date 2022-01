Everton, contattato Cannavaro per la panchina

L'ex campione del mondo nel mirino del club inglese

Dopo l'esonero di Rafa Benitez, l'Everton continua la ricerca di un nuovo allenatore. In seguito ai diversi nomi circolati in questi giorni, secondo quanto riferito dal quotidiano inglese The Sun, i dirigenti dei Toffees avrebbero avviato i primi contatti per il campione del mondo azzurro, Fabio Cannavaro. Il Pallone d'Oro del 2006, dopo aver rifiutato l'incarico da ct della Nazionale polacca, starebbe cercando una panchina. L'ultima esperienza da tecnico di Cannavaro risale al Guangzhou Evergrande, quando dopo aver vinto due titoli in patria risolse il suo contratto a settembre 2021. La formazione di Liverpool, al momento naviga in acque piuttosto agitate, con un sedicesimo posto in Premier League ed appena sei punti di vantaggio sulla terzultima Norwich.