Everton, è corsa a due per la panchina

L'Everton continua a cercare un nuovo allenatore: ormai sarebbe diventata una corsa a due tra Lampard e Vitor Pereira.

L’Everton è alla ricerca di un nuovo allenatore. Dopo l’esonero di Rafa Benitez, il vice allenatore Duncan Ferguson ha preso le redini dei Toffees subendo una sconfitta di misura contro l’Aston Villa. Dopo i numerosi sondaggi quindi, la corsa al nuovo tecnico è partita e secondo quanto riportato da The Athletic, i dirigenti del club inglese avrebbero messo nel mirino l’ex allenatore di Porto e Olympiacos, Vitor Pereira e l’ex tecnico del Chelsea, Frank Lampard. L’ex Blues, libero dopo l'esonero con il club di Abramovich, in queste ultime ore, sarebbe il favorito numero uno alla panchina, rispetto al tecnico portoghese non voluto dai tifosi. In questo momento, l’Everton è in una situazione piuttosto complessa, ad un passo dalla zona retrocessione con 19 punti in 20 partite di Premier League.