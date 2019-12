Everton, è già Ancelotti mania: spunta coro in italiano per il tecnico

Due vittorie su due per Carlo Ancelotti alla guida dell’Everton. L’allenatore italiano ha battuto anche il Newcastle dopo il successo all’esordio contro il Burnley. Sei punti d’oro per gli inglesi che hanno iniziato forte il loro cammino con il mister di Reggiolo.

Un feeling che, anche grazie ai risultati, sembra aver coinvolto davvero tutti. I tifosi dell’Everton, infatti, presi dall’euforia, hanno già realizzato un coro personalizzato per il nuovo manager. “Carlo fantastico, Carlo magnifico. Alè, Alè, Ancelotti!”. Queste le parole che prima, durante e dopo le due gare disputate sotto la guida del tecnico, i tifosi britannici hanno intonato per l’ex Napoli. Anche lo stesso club, attraverso i social, ha voluto esultare scrivendo in italiano il testo del coro.

In casa Everton è Ancelotti mania…