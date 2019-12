Everton, Ferguson: “Ancelotti allenatore incredibile, non vedo l’ora di lavorare con lui”

È finita in parità, 0-0, la partita fra Everton e Arsenal in Premier League, particolare per aver visto sulle tribune di Goodison Park Carlo Ancelotti e Mikel Arteta, i due tecnici che dalla prossima giornata prenderanno il posto sulle panchine delle due formazioni. I due tecnici ad interim, dopo gli esoneri di Marco Silva e Unai Emery, sono stati da una parte Duncan Ferguson e dall’altra Freddie Ljungberg.

Ferguson rimarrà all’interno dello staff di Ancelotti e nella conferenza stampa post partita si è espresso così a riguardo: “Anzitutto ritengo che sia un punto positivo, importante per la nostra squadra, e ci ha permesso di tenere la porta inviolata. Si è fatta sentire la fatica, ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Non vedo l’ora di lavorare con Ancelotti, la società ha preso un allenatore incredibile e non potranno che esserci effetti positivi”.

LE PRIME PAROLE DI ANCELOTTI