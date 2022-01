Everton, idea Mourinho per sostituire l’esonerato Benitez

L'Everton continua a cercare un nuovo allenatore, dopo l'esonero di Benitez e i dirigenti del club sarebbero piombati su Josè Mourinho.

Dopo l’esonero di Rafa Benitez, l’Everton continua a cercare un nuovo allenatore e dopo i sondaggi per il CT del Belgio Roberto Martinez, l’ex allenatore del Napoli Gennaro Gattuso e il tecnico del Derby County ed ex giocatore dei Toffees Wayne Rooney, dall'Inghilterra è spuntato un nuovo nome. Secondo quanto riferito dal quotidiano inglese The Guardian, Farhad Moshiri, socio di maggioranza dell'Everton, avrebbe proposto la panchina della propria squadra, a José Mourinho. I tifosi dei Toffees non vedrebbero bene il suo arrivo a Liverpool ma ad ogni modo, la Roma, non sembrerebbe intenzionata a liberare a stagione in corso, il suo allenatore. Sulla panchina del club giallorosso comunque, Mourinho ha raccolto, sino a questo momento, 11 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte in 22 partite di Serie A.