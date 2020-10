Everton, la partenza sprint vale un record: non vinceva 7 gare di fila in tutte le competizioni dal 1894/95

L’Everton di Carlo Ancelotti stupisce tutti. Prima in classifica in Premier League e vittoriosa in coppa con convinzione. I Toffess hanno conquistato sette vittorie in altrettante partite: quattro in campionato e tre nel torneo nazionale. Sir Carlo e le sue scelte, anche sul mercato, vedasi James Rodriguez, sembrano aver dato i primi frutti.

Everton da record

Come ricorda Opta, l’Everton ha vinto tutte e sette le partite dall’inizio della stagione considerando tutte le competizioni. Si tratta della seconda volta nella sua storia. Grazie al successo ottenuto nella quarta giornata di Premier League contro il Brighton, i Toffees hanno vinto quattro partite in campionato che vanno a sommarsi alle tre in Coppa di Lega. La prima e ormai non più unica volta ad esserci riuscito risale a tantissimi anni fa. Precisamente nella stagione 1894-95. Mentre ha vinto sette partite consecutive per la prima volta dall’aprile 1987.

La squadra di Carlo Ancelotti stupisce tutti e nella prossima sfida di Premier League se la vedrà con i campioni in carica del Liverpool. Riuscirà a confermarsi imbattuto?