Everton, Lampard ai titoli di coda? Due big pronti per prendere il suo posto

15 punti ottenuti fin qui in classifica dopo 18 gare disputate. L' Everton potrebbe andare alla ricerca di una scossa per cambiare le sorti del proprio campionato. In tal senso, un segnale potrebbe già arrivare con il cambio di allenatore. Secondo quanto riferito dal Sun, la società potrebbe presto esonerare Frank Lampard dopo i recenti risultati negativi raggiunti.

La posizione dell’ex centrocampista è decisamente traballante e il club starebbe già valutando i nomi dei sostituti. Per sostituire l'ex centrocampista le piste che si stanno seguendo attualmente sono due. In primi si potrebbe puntare su un ritorno, quello di Wayne Rooney. In alternativa su quello di Roberto Martinez, attualmente senza panchina dopo le dimissioni dal ruolo di commissario tecnico del Belgio dopo il flop al Mondiale in Qatar.