Everton, Lampard: “Ecco perchè ho detto sì a questo storico club”

Dopo l'esonero con il Chelsea, Lampard è pronto ad una nuova avventura con l'Everton.

Il nuovo allenatore dell'Everton, Frank Lampard, ha rilasciato le sue prime parole da tecnico dei Toffees sul sito ufficiale del club: "Per me è un grande onore rappresentare e allenare un club dalle dimensioni e dalla storia dell'Everton. Ho molta voglia di iniziare. Dopo aver parlato con la proprietà, ho sentito tanto la loro passione e le loro ambizioni. Spero che abbiano sentito la mia e quanto io abbia intenzione di lavorare sodo per ottenere buoni risultati con i giocatori. Penso che l'Everton sia un club unico e in quanto tale puoi davvero capire cosa vogliono vedere i tifosi. La prima cosa che vogliono è che ci sia voglia di lottare. Dobbiamo sempre aspirare al massimo, quella deve essere sempre la nostra linea guida per il futuro". Sulla scelta dell'ex calciatore del Chelsea come allenatore dell'Everton, l'azionista di maggioranza del club, Farhad Moshiri, ha rivelato: “Sono davvero felice che Frank sia qui da noi. E' impressionante sia dentro che fuori dal campo. Ha il calcio nel sangue e ha sempre giocato ai massimi livelli. Ci ha impressionato molto durante il colloquio. Siamo pronti a supportarlo per il bene della squadra".