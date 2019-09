Everton, l’iniziativa contro il razzismo: striscione in curva col volto di Kean

“No al razzismo”. Saranno queste le parole che saranno scritte sullo striscione che verrà esposto durante la gara contro il Manchester City di sabato sera nella curva dell’Everton. Una gigantografia con il volto di Moise Kean e le parole per dire basta alla discriminazione.

L’Everton ha reso nota l’iniziativa attraverso i propri canali ufficiali anche social annunciato che lo striscione sarà esposto nel pre-partita di sabato a Goodison Park in occasione della partita contro i campioni in carica della Premier League. L’Everton ha dato l’ok all’iniziativa promossa dal fan club County Road Bobblers, un gruppo di tifosi di Liverpool uniti dal motto “aim is to unite fans, not to divide”. La scelta di utilizzare il testo dello striscione in italiano è per dare maggiore suppoerto all’attaccante ex Juventus anche dopo i fatti della passata stagione a Cagliari, quando venne insultato da qualche tifoso presente alla Sardegna Arena.