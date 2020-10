Everton-Liverpool, VAR annulla gol per fuorigioco millimetrico. Van der Sar sbotta: “Questo non è calcio”

L’ex portiere del Manchester United Edwin Van der Sar non le manda certo a dire e via social ha commentato l’operato del VAR nella partita del quinto turno di Premier League tra Everton-Liverpool conclusasi sul 2-2 non senza polemiche. L’episodio che ha fatto maggiormente discutere è stato, senza dubbio, il gol annullato oltre al 90esimo ai Reds con Henderson che ha segnato ma con l’azione viziata da un presunto fuorigioco in avvio.

Van der Sar: “Questo non è calcio”

Attraverso il proprio profilo Twitter, Van der Sar ha scritto: “Le decisioni vengono prese da programmi per computer. Questo non è il calcio. Non funziona così: il VAR dovrebbe aiutare gli arbitri a correggere gli errori o segnalare una chiara posizione di fuorigioco mancata dall’arbitro, ma questo non è quello che è accaduto”. E in effetti, a rivedere le immagini, ci sono tanti dubbi sulla decisione della tecnologia che è stata confermata dal direttore di gara. In questo modo il Liverpool ha visto sfuggiro un successo che poteva essere importante ai fini della classifica dopo l’Everton mantiene la vetta con 13 punti.