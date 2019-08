Everton, Marco Silva: “Kean? Giocherà quando mi dimostrerà di essere migliore degli altri”

Terza gara per l’Everton e terza panchina, almeno inizialmente, per Moise Kean. L’avventura inglese, per l’ex attaccante della Juventus, non è certo iniziata nel migliore dei modi, con un minutaggio al momento al di sotto delle aspettative. A spiegare la situazione, al termine del match perso con l’Aston Villa per 2-0, è intervenuto il tecnico Marco Silva. Queste le sue parole raccolte da Fox Sports.

TEMPO – “Kean è un buon giocatore, ma ha bisogno ancora di tempo per giocare nel modo che gli chiediamo noi. Ancora non è pronto. Sarà titolare solamente quando mi dimostrerà di essere migliore degli altri calciatori”.