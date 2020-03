Everton, Pickford viola la quarantena: il portiere sorpreso ad un incontro di boxe

L’emergenza Coronavirus è arrivata anche in Premier League. Tra i giocatori risultati positivi al tampone c’è anche Hudson-Odoi del Chelsea: una situazione che ha imposto la quarantena non solamente ai blues, ma anche all’Everton, ultimo avversario della formazione di Frank Lampard. Il portiere dei Toffees Jordan Pickford, tuttavia, non ha osservato la disposizione e, come riporta il Sun, è stato pizzicato ad assistere insieme alla sua famiglia ed alcuni amici a un incontro di boxe a Durham, località a 260 km da Liverpool, con tanto di birra in mano. L’estremo difensore, però, ha respinto le accuse, sostenendo di essere stato autorizzato dallo staff medico del suo club.