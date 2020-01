Everton rimontato dal Newcastle, Ancelotti ricorda: “Ho perso una finale di Champions che vincevo 3-0…”

Evoca brutti ricordi il pareggio per 2-2 subito in extremis dall’Everton nel match di Premier League contro il Newcastle. Soprattutto a Carlo Ancelotti, manager dei Toffees che al termine della gara, come riporta la BBC, fa un passo indietro facendo riferimento ad una storica rimonta subita in Champions League quando allenava il Milan.

SUCCEDE – “Non posso criticare i giocatori per il loro sforzo in campo. Questo risultato ti mostra solo cosa può succedere in una partita di calcio. È stata una partita stravagante, ma grandiosa che fa capire che non devi rilassarti in anticipo prima della fine. In ogni caso sono contento del modo in cui abbiamo giocato. I giocatori sono davvero tristi in questo momento, ma ho detto loro che ho più esperienza di loro”, ha detto Ancelotti che ha ricordato uno dei momenti più grigi della sua storia da allenatore: “Ho perso una finale di Champions League dopo essere stato in vantaggio 3-0 (con il Milan contro il Liverpool ndr), quindi a volte può succedere…”.

L’Everton conduceva per 2-0 grazie alle reti di Kean e di Calvert-Lewin, ma nei minuti di recupero il Newcastle ha trovato due reti con Lejeune che sono valse il pareggio finale.