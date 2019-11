Everton, Silva: “Kean? Vuole restare qua”

Prima parte di stagione sottotono per Moise Kean, tanto che per l’attaccante, in vista del mercato di gennaio, si parla già di un ritorno in Italia. Su di lui vi sarebbe l’interesse di Roma, Milan e Bologna, formazioni alla ricerca di rinforzi con i quali puntellare il proprio organico. Voci che sono state però smentite dal tecnico dell’Everton Marco Silva in conferenza stampa.

FIDUCIA – “Moise gode di tutta la stima da parte dell’intero ambiente, vuole giocare con noi e sta lavorando per questo. Altri grandi giocatori, arrivati in Inghilterra con una maggiore esperienza alle spalle, penso ad esempio a Fabinho, hanno faticato prima di trovare spazio”.