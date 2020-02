Everton, sorriso André Gomes 112 giorni dopo la frattura della caviglia: “4 mesi duri. Grazie a tutti”

André Gomes sorride e lo fa a soli 112 giorni da quel terribile infortunio che lo aveva visto sfortunato protagonista in campo contro il Tottenham. Il calciatore dell’Everton si era rotto la caviglia in uno scontro con Son. Le immagini avevano colpito tutti per la violenza dell’infortunio.

Ma con un recupero lampo, il classe 1993 è riuscito a calpestare nuovamente il terreno da gioco e vivere le emozioni speciali di una gara. Contro l’Arsenal, nonostante la sconfitta per 3-2, il portoghese ha giocato una mezz’ora e ha ripreso contatto con quello che è il suo habitat naturale: l’erba del campo. Sui social, André Gomes ha voluto mandare un ringraziamento per tutte le persone che lo hanno sostenuto: “Avrei preferito scrivere dopo una vittoria ma questa cosa devo dirla a voce alta… GRAZIE a tutti coloro che mi hanno mostrato affetto in questi 4 mesi così duri. Grazie in particolare ai tifosi dell’Everton, mi avete dato così tanta energia che ce l’ho messa tutta per tornare più forte di prima”.