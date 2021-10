Everton, Townsend: “Ho chiesto quattro volte a Ronaldo di darmi la maglia ma…”

Il calciatore dell'Everton ha esultato come CR7 sabato scorso all'Old Trafford

Sabato scorso l'Everton è riuscito a fermare il Manchester United di Cristiano Ronaldo. L'ex Juventus è subentrato al 57', giusto in tempo per assistere alla "sua" esultanza, scimmiottata però dall'autore del pareggio dell'Everton, Andros Townsend, che ha mimato il "Siuuu" al 65'. Lo stesso calciatore dell'ex squadra di Carlo Ancelotti a fine partita ha pregato CR7 di dargli la maglia. “Avevo un obiettivo: non avrei lasciato l'Old Trafford senza la maglia di Ronaldo. Dopo il fischio finale, gli sono andato incontro. Non so cosa mormorò a se stesso, ma non era in inglese credo che Cristiano parlasse la sua lingua portoghese. Ho chiesto la sua maglietta tre o quattro volte e forse per la mia insistenza si è arreso e mi ha detto che me l'avrebbe consegnata più tardi. Ho dovuto aspettare nello spogliatoio parecchio. Fortunatamente il magazziniere dello United è venuto da me e mi ha consegnato la maglia di Ronaldo", ha affermato Towsend.