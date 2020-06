Everton ultima tappa per Ancelotti? Il tecnico: “Chiedo due condizioni”

Dopo la difficile avventura al Napoli, conclusa in modo decisamente sorprendente con l’esonero a nemmeno metà stagione, Carlo Ancelotti ha scelto l’Everton per rilanciarsi. Il tecnico emiliano ha rilanciato il club inglese e c’è chi si chiede se questa non sarà la sua ultima esperienza da allenatore. L’ex Milan ha commentato a Sky Sport: “Finché troverò una società che mi darà la possibilità di allenare lo farò. Le condizioni sono due: avere voglia di allenare e trovare chi te lo faccia fare. Le società ci sono, perciò finché saranno rispettate entrambe le condizioni continuerò ad allenare. Ancora non so se l’Everton sarà la mia ultima squadra in carriera. Sinceramente mi piacerebbe fare un progetto a lungo termine con questo club”.