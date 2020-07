Evra, auguri e stoccata al Liverpool: “L’ultima volta che avete vinto il titolo avevo 9 anni…”

Sempre il solito Patrice Evra. Il francese è stato protagonista di un simpatico post social in cui ha voluto congratularsi “a modo suo” con il Liverpool per il recente successo in Premier League.

L’ex storica bandiera del Manchester United non dimentica il suo amore per i Red Devils e dunque, facendo gli auguri ai Reds… beh, punge con una battuta.

Evra: “L’ultima volta che avete vinto avevo 9 anni…”

Salto speciale e bandiera unica. Patrice Evra non dimentica il suo amore per il Manchester United e non poteva far mancare degli auguri decisamente infuocati per i rivali del Liverpool freschi vincitori della Premier League. In un simpatico filmato da lui pubblicato su Instagram, ecco il francese congratularsi con i Reds e non solo… “Voglio farvi i complimenti per il titolo. Davvero meritato. Ma ragazzi, l’ultima volta che avete vinto io avevo 9 anni…“.

Una stoccata non indifferente alla quale si aggiunge il bacio allo stemma del Manchester United. Insomma, sempre il solito Evra…