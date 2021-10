Evra: “Con Ferguson al Manchester United ero diventato un robot”

Evra svela il temperamento del suo ex allenatore dello United

FERGUSON - Sullo storico allenatore dei Red devils, Evra ha rivelato: "Il modo di vivere un grande traguardo, fosse anche solo la Premier League, rappresentava una normalità da quelle parti. Il primo a pensare questo era lo stesso Ferguson. Lui ci ha insegnato ad essere come dei robot. Non credo fossi un essere umano quando giocavo con lui per il Manchester United. Quando vincevamo, quando giocavo bene, non ero contento. Era tutto normale. Neanche Ferguson mostrava una gioia. Vincere era logico e normale".