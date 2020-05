Evra e gli insulti razzisti di Suarez: “Avrei voluto picchiarlo”

A distanza di nove anni Patrice Evra è tornato a parlare dell’episodio che lo ha visto coinvolto con Luis Suarez. Durante la sfida tra Liverpool e Manchester United, l’attaccante uruguaiano ha usato un termine razzista nei confronti del difensore francese. Queste le parole dell’ex Red Devils riportate dal Daily Mail: “Durante la partita Suarez mi ha detto: ‘Non toccarmi, non parlo con un negro’. Forse non sapeva che parlavo spagnolo e gli ho chiesto cosa dicesse ed era tipo: ‘Sì, hai ragione, non parlo con un negro’. L’arbitro è venuto e ha chiesto cosa stava succedendo con noi due. Gli ho detto che mi ha maltrattato razzialmente e lui ha detto: ‘Okay, parleremo dopo la partita’. Ricordo, durante quel gioco, stavo parlando tra me e me dicendo: ‘Se lo prendi a pugni adesso, la gente ti vedrà come quello cattivo. La gente dimenticherà ciò che ha detto’. Stavo parlando da solo: ‘Non farlo…’. Non ero concentrato per il gioco”.