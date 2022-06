Evra, rimpianto… Conte: “Il Manchester United doveva prenderlo mi fa male il cuore”

Sempre sincero e diretto Patrice Evra che a margine della nuova stagione di Premier League ammette al Mirrordi avere un grosso rimpianto per la squadra del suo cuore, il Manchester United. Dopo un'annata travagliata ricca di problematiche, il francese spera che il nuovo corso con Ten Hag possa portare i risultati sperati ma non nega che avrebbe preferito vedere in panchina... Antonio Conte.