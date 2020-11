Evra, stoccata al Liverpool: “Per me saranno grande squadra solo quando vinceranno tre titoli di fila”

Certi amori non finiscono mai. Esattamente come certe rivalità. Chiedere a Patrice Evra che sul petto ha marchiato lo stemma del Manchester United e molto difficilmente si lancerà in complimenti verso qualche altra squadra di Premier League.

La conferma arriva dalle recenti parole rilasciata a Sky Sports in riferimento alla testa della classifica riconquistata da parte del Liverpool di Klopp. Troppo poco per definire i Reds una grande squadra…

Evra: “Liverpool sarà grande solo dopo tre titoli di fila”

20 punti in classifica e primato di Premier League riconquistato dopo un inizio non brillante. Il Liverpool, spalla a spalla col Tottenham di Mourinho, si trova in vetta al campionato inglese ma per Evra bisogna andare cauti: “Calma, sono stati giocati solo 9 match”, ha esordito l’ex terzino del Manchester United. “Io chiamerò il Liverpool grande squadra solo dopo che avranno vinto tre titoli di fila. Se non vinceranno in questa stagione, non dirò mai che sono una squadra fantastica. Molte squadre ci sono riuscite, quindi io li chiamerò grande team solo dopo che avranno vinto tre campionati consecutivi. Sicuramente stanno mandando un segnale ai rivali, sono forti, ma non dirò altro sulla loro squadra”.