FA Cup, rivoluzione nelle sostituzioni: fuori i giocatori colpiti alla testa

Non sempre le partite sono prive di rischi per i calciatori. Gli infortuni muscolari di vario genere sono sempre in agguato e non sono meno preoccupanti gli scontri di gioco, specialmente quelli aerei che rischiano di procurare commozioni cerebrali agli sfortunati protagonisti. Per questo motivo la FA Cup ha deciso di prendere importanti provvedimenti: da questa edizione i giocatori colpiti alla testa potranno essere immediatamente sostituiti per permettere loro di essere soccorsi. Questa la motivazione: “Il benessere dei giocatori è fondamentale e crediamo che questo sia un passo importante per aiutare loro, i club e le squadre mediche a identificare e gestire le lesioni alla testa e gli episodi di commozione cerebrale durante una partita”.