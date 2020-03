FA Cup, Rooney ritrova lo United: “Lo adoro, ma farò di tutto per batterlo”

Il sorteggio della FA Cup ha giocato un brutto scherzo ai tifosi del Manchester United. I Red Devils dovranno affrontare il Derby County dell’ex idolo Wayne Rooney. Difficile accantonare il ricordo di un campione che ha scritto pagine di storia del club di Manchester. Il bomber inglese ha raccontato la sua emozione per la sfida di domani contro la sua vecchia squadra: “È sempre strano giocare da ex, ma in fondo questo è il calcio. Adoro il Manchester United e voglio che la squadra torni a vincere. Ovviamente, nei prossimi 90 o 120 minuti farò di tutto per non farlo vincere. Sarà una grande sfida per il club e per i ragazzi. Loro sono favoriti, noi dobbiamo essere bravi a restare in partita e sfruttare le occasioni”.