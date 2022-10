Fabregas e le chance dell’Arsenal di vincere la Premier League: “Ho un solo dubbio”

Non solo l'impegno in Serie B col suo Como, Cesc Fabregas non dimentica il passato e specialmente quello all' Arsenal . Il centrocampista, parlando a BT Sport, si è soffermato sul grande avvio di stagione dei Gunners che sono al comando della classifica di Premier League. Una vetta che potrebbe finalmente vedere dopo anni la squadra competere per davvero per vincere il titolo.

DUBBIO - Fabregas ha spiegato come veda l'Arsenal davvero in palla per la vittoria finale ma anche di avere una sola incertezza riguardo la tenuta per tutta la stagione: "Credo che questa stagione di Premier League sarà davvero avvincente e sarà una grande sfida. L'unico punto interrogativo per me è l'Europa League. È difficile, perché giochi ogni giovedì, le partite possono essere molto lontane e finisci per tornare alle 4 del mattino. E soprattutto poi devi giocare di nuovo in campionato la domenica. Non è affatto facile, quindi sarà interessante vedere come Mikel Arteta gestirà questa situazione. Ma sono fiducioso che siano in una buona posizione per farlo".