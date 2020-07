Fans dell’Arsenal contro il nuovo font sulle maglie: “Le ha disegnate Shakespeare?”

Arsenal e Chelsea sabato 1 agosto si affronteranno in occasione della FA Cup. I due club di Londra si sfideranno allo stadio di Wembey e i gunners per l’occasione hanno deciso di optare per qualche modifica alla maglia.

ARSENAL, IL NUOVO FONT NON PIACE AI TIFOSI

Sul suo canale Twitter il club ha postato la foto della maglia che i giocatori utilizzeranno durante la finale. La novità è nel font dei nomi e dei numeri che ricorda un po’ il periodo settecentesco. In pochi secondi i tifosi si sono scatenati nei commenti deridendo le nuove scritte: “Chi ha disegnato quel font? Shakespeare?”. Questa una delle tante reazioni dei fan. Ancora: “Questa scritta mi infastidisce molto”, oppure “Un’assoluta disgrazia, sabato non vinceremo mai“. Insomma, non proprio messaggi di incoraggiamento verso la squadra che è ad un passo da sollevare un prestigioso trofeo.