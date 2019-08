Ferdinand attacca Dybala: “Rifiuta lo United per fare la panchina alla Juve”

E’ stata una delle più intense telenovele di questa estate. La trattativa tra Manchester United e Juventus per Paulo Dybala ha infiammato il mercato inglese e spaventato i tifosi bianconeri. Alla fine la Joya ha deciso di rimanere a Torino, lasciando a mani vuote i Red Devils. Una decisione che non ha convinto Rio Ferdinand. Queste le parole dell’ex difensore inglese ai microfoni del Daily Mail: “Molti giocatori hanno rifiutato di venire allo United negli ultimi anni ed hanno scelto di andare altrove. Ma non so come Dybala abbia avuto l’audacia di rifiutare Manchester quando è spesso in panchina alla Juventus. Deve iniziare a giocare a calcio”. Poi l’affondo durissimo: “Forse sta pensando: ‘Voglio essere in Champions League o mi siederò in panchina. Meglio fare così piuttosto che giocare nello United. A questo punto, sono felice che non sia venuto, perché non hai i minerali giusti che voglio in un giocatore del Manchester”.