Ferdinand ‘fa gli acquisti’ per il Manchester United: “Sancho, Koulibaly e Saul…”

Il Manchester United vuole, e deve, tornare tra le big di Premier League e d’Europa. Per farlo, la squadra allenata da Ole Gunnar Solskjaer ha bisogno di qualche tassello. Ecco perché l’ex capitano e leggenda Red Devils Rio Ferdinand ha voluto dare qualche consiglio agli uomini mercato, facendo, in qualche modo, il punto sugli obiettivi da non mancare in ottica operazioni future.

I tre top player secondo Ferdinand

Intervenuto su BBC Radio 5 live, nel corso di 606 Savage Social, l’ex difensore dello United non ha fatto giri di parole: “Jadon Sancho, Kalidou Koulibaly e Saul Niguez“, ha esordito senza dubbi Ferdinand che poi ha snobbato in un certo senso le voci su Harry Kane, attaccante del Tottenham: “Ho sentito delle voci su Harry Kane, ma se hai bisogno di un giocatore nel ruolo di attaccante, allora sceglierei ancora Sancho. Darà alla squadra un po’ di fantasia, qualcosa di insolito, e questo è ciò che manca al Manchester United. Gli darei una maglietta con il numero 7 perché sono convinto che sarebbe in grado di gestire la pressione“. ha concluso l’ex difensore relativamente alla maglia che fu di Cristiano Ronaldo.