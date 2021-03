Ferdinand punge il Manchester United: “Ma perché hanno preso Van de Beek?”

Comprato e pagato profumatamente, ma mai realmente entrato nei meccanismi di squadra. Parliamo di Donnie Van de Beek, centrocampista strappato all’Ajax, ormai diventato oggetto misterioso per il Manchester United. Dopo qualche apparizione ad inizio stagione, il giovane olandese è scomparso dai radar di mister Ole Gunnar Solskjaer e adesso in tanti si domandano come mai i Red Devils abbiano voluto investire su di lui se poi non lo si vede mai, o quasi, sul terreno di gioco. Non le manda certo a dire Rio Ferdinand, storico ex difensore proprio del club di Manchester, che a Vibe with Five, si è schierato a favore del centrocampista classe 1997.

Ferdinand e la frecciata al Manchester United

“Sono solidale con lui”, ha detto Ferdinand a proposito di Van de Beek. “Non mi interessa chi sei, ma se giochi 2-3 minuti e basta non puoi mostrare il tuo valore. Non ce la fari. Non mi interessa che livello di giocatore sei. Questo discorso vale con chiunque”. “Credo che la situazione di Van de Beek sia da attribuire alle scelte del Manchester United. Credo sia sbagliato criticarlo perché per la verità non è stato messo nelle condizioni di dimostrare il suo valore”.

“Sarebbe interessante sapere cosa gli è stato detto quando è stato comprato. Se gli avessero detto che non avrebbe giocato non penso avrebbe accettato il Manchester United”, ha proseguito Rio Ferdinand. “L’ho visto tantissimo in Champions League nell’anno in cui hanno è arrivato in semifinale con l’Ajax. Era così impressionante nel modo in cui è arrivava in area, nel modo in cui giocava e andava in prodonfità e attaccava. Sarebbe sicuramente un valore aggiunto per chiunque”.

“L’unica pecca in tutto questo discorso è che gioca nella posizione di Bruno Fernandes. E per questo motivo non giocherà mai. Secondo me può fare le stesse cose in modo giusto in altre posizioni e per questo non capisco perché non giochi. Lui è intelligente e si è visto ogni volta che è sceso in campo. Ripeto. La domanda che bisogna porsi è una sola: ma perché l’hanno comprato?“.