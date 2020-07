Ferdinand racconta: “Mourinho aveva distrutto psicologicamente Martial”

Anthony Martial sembrava destinato ad essere l’attaccante del futuro in casa Manchester United. L’attaccante francese aveva lasciato il Monaco con l’ambizione di diventare una leggenda dei Red Devils, ma non tutto andò come previsto. Con la gestione di José Mourinho il francese si era perso e l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic aveva influito in maniera ancora più negativa al suo rendimento.

FERDINAND: “MARTIAL ANDAVA RICOSTRUITO”

Rio Ferdinand, ex leggenda del Manchester United, ha parlato del momento dell’attaccante francese che dopo l’arrivo di Ole Gunnar Solskjaer sembra completamente rinato: “Per me, dopo l’addio di José Mourinho, Martial era il giocatore che aveva più bisogno di essere ricostruito mentalmente. Mourinho ha preso Ibrahimovic, gli ha dato la maglia numero 9. Non potete immaginare che colpo sia per la fiducia di un giocatore, si è rotto qualcosa. È una bestia dell’area, ma sa essere utile alla squadra. Ora sta approfittando della grande fiducia dell’allenatore attuale, questo è ciò di cui aveva bisogno”. Queste le sue parole a BT Sports. In campionato Martial ha messo a segno ben 17 gol e ora aspetta dal mercato qualche innesto in più per far tornare lo United tra le grandi.