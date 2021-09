Ferdinand: “Sarei stupito se Cristiano Ronaldo non segnasse 30 gol”

Quanto inciderà Cristiano Ronaldo sul Manchester United? Secondo Rio Ferdinand, il portoghese lascerà il segno

Uno dei grandi colpi di mercato della sessione estiva è stato sicuramente piazzato dal Manchester United che si è assicurato Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha lasciato la Juventus dopo tre stagioni in cui si è tolto grandi soddisfazioni, ma senza mai sfiorare la Champions League, l'obiettivo dichiarato. Ora il fuoriclasse ci riprova con i Red Devils a distanza di 12 anni dal suo addio. Allora in squadra c'era anche Rio Ferdinand. Il difensore inglese, ora opinionista, ha espresso il suo parere sul possibile rendimento di Ronaldo: "Sarei sorpreso se non segnasse 30 gol quest'anno. La gente dice che non è più quello di una volta, ma la verità è che è stato capocannoniere in Serie A la stagione scorsa, per cui credo che sia ancora più forte degli altri". Al campo spetterà il compito di smentire o confermare questa previsione.