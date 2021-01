Ferguson ammette: “Meno male che ero già in pensione quando il Liverpool ha vinto Premier League e Champions…”

38 trofei in 26 anni di carriera al Manchester United, Sir Alex Ferguson si prepara a guardare da spettatore molto interessato, il big match di domenica tra Liverpool e la sua ex squadra che, al momento, vanta la vetta della classifica di Premier League. Parlando in occasione di un evento benefico, come riportano i media britannici, l’ex manager Red Devils ha commentato, con tanto di “sospiro di sollievo”, la forza dei Reds allenati da Klopp.

Ferguson: “Per fortuna ero già andato in pensione…”

“Ho sempre considerato la partita tra Manchester United-Liverpool la partita della stagione”, ha ammesso Ferguson parlando della gara che andrà in scena domenica. “Penso che queste siano le squadre di maggior successo nel Regno Unito quando si sommano tutti i trofei che hanno vinto in totale. Ovviamente, se il Manchester United andrà a vincere qualcosa lo farà solo battendo il Liverpool che è l’altra vera potenza. Una situazione è simile l’ho vissuta quando ero ad Aberdeen e avevo bisogno di battere i Rangers e il Celtic per vincere qualche cosa. Il successo del Liverpool negli anni ’70 e ’80 è stato fenomenale”.

Infine un vero e proprio sospiro di sollievo in merito all’attualità: “Meno male che ero già in pensione quando ho visto il Liverpool giocare nelle ultime due stagioni. (quando i Reds hanno vinto Premier League e Champions League ndr) Sono stati fenomenali. Ho molto rispetto per questo club e l’ho sempre avuto”.