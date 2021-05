Ferguson: “Finale 2011 persa per colpa mia. Ecco come avrei fermato Messi”

L'ex tecnico del Manchester United ricorda la finalissima contro il Barcellona

Anche i migliori possono sbagliare. E persino le grandi partite possono sfumare per un errore tattico. Alex Ferguson è stato uno degli allenatori più vincenti della storia. Il tecnico scozzese, però, ha anche qualche rimpianto nella sua straordinaria carriera. Uno di questi è la finale di Champions League del 2011 disputata contro il Barcellona di Pep Guardiola. I blaugrana si imposero ai danni del "suo" Manchester United per 3-1.

A distanza di dieci anni, Ferguson ha ricordato quella finale ai microfoni di Sport Bible: "Ho un rimpianto per quella gara, con il Barcellona a Wembley. Avrei dovuto mettere Park Ji-Sung su Messi dopo l'intervallo. E' stato.un errore, stavo per farlo quando abbiamo pareggiato a metà tempo, e pensavo che saremmo potuti crescere con l'andare della partita. In effetti abbiamo giocato bene negli ultimi dieci minuti del primo tempo, ma se avessi spostato Park su Messi penso che li avremmo battuti e avrei una Champions in più".