Fernandinho e il terrore… Diego Costa: “L’avversario più duro mai affrontato…”

Fernandinho si confessa ai microfoni di Goal e rivela quali sono stati nella sua carriera gli avversari più temuti. Il centrocampista del Manchester City ha stilato una lista di avversari alquanto curiosa. Se da un parte non destano stupore i nomi di Messi e Cristiano Ronaldo, dall’altra fa parlare quello di… Diego Costa.

TEMUTO – Nonostante adesso i due non si trovino più in campionato, con l’attaccante ora all’Atletico Madrid, Fernandinho ha ricordato con un certo timore le sfide avute con il centravanti spagnolo di origine brasiliana quando questo vestiva la maglia del Chelsea: “Ho sfidato tanti avversari davvero difficili come Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e Kylian Mbappe. Ma per me, uno dei calciatori più difficile da affrontare è stato senza dubbio Diego Costa. Quando giocava al Chelsea era davvero in forma. Spero di poterli sfidare tutti di nuovo nella mia carriera”.