Fernandinho mette in guardia il City: “Se giochiamo così rischiamo di non arrivare in Champions…”

Secondi in classifica, ma a 22 punti dal Liverpool capolista e in piena bagarre con Leicester, Chelsea e Tottenham per i posti che valgono la Champions League.

Per il Manchester City non è certo un bel momento, soprattutto dopo il recente k.o subito ad opera degli Spurs di José Mourinho. Ne è pienamente consapevole anche il centrocampista Fernandinho che ai microfoni di ESPN ha messo in guardia i suoi sul proseguimento della stagione.

ATTENZIONE – “La sconfitta contro il Tottenham? Sicuramente è stata dolorosa per il modo in cui abbiamo giocato. Abbiamo creato delle possibilità, ma non siamo riusciti a convertirle e il Tottenham ha segnato due volte. Credo che possa ancora essere la nostra stagione ma è chiaro che qualcosa deve cambiare. Non possiamo continuare a giocare in questo modo. Dobbiamo stare attenti perché rischiamo di perdere altri punti e persino di perdere il secondo posto classifica o addirittura finire fuori dalla zona Champions League. Spero che i tifosi ci stiano vicino perché abbiamo bisogno di loro”, ha concluso Fernandinho.