Festa Liverpool, la polizia avverte i tifosi: “Seguite l’evento in televisione”

A Liverpool è tempo di festeggiamenti. I Reds sono finalmente campioni d’Inghilterra dopo trenta lunghi anni di digiuno. La squadra di Jurgen Klopp ha letteralmente dominato la Premier League, imprimendo un ritmo straordinario e trionfando con sette turni d’anticipo. Una dimostrazione di forza incredibile.

FESTA

Oggi è circolata la voce di una cerimonia della squadra per festeggiare la conquista della Premier League. Tuttavia la polizia inglese vuole evitare che i tifosi dei Reds creino assembramenti. Sui social, le forze dell’ordine hanno spiegato: “Stanno circolando voci sui social sul fatto che la squadra si presenterà fuori da Anfield al termine del match per festeggiare con i tifosi ma questo non accadrà al 100%. L’unico posto dove guardare e seguire le celebrazioni sarà la televisione”.