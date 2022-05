Festa Manchester City, Olsen aggredito da tifoso: club lo bandirà dallo stadio

Il portiere dell'Aston Villa aggredito da un fan del City

In Premier League è successo davvero di tutto nell'ultima giornata, specialmente in casa dei campioni del Manchester City che sono stati in grado di aggiudicarsi il titolo dopo una rimonta pazzesca da 0-2 a 3-2. Eppure, una nota stonata c'è: l'aggressione denunciata dall'Aston Villa ai danni del proprio portiere Robin Olsen.