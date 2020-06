Feste tra i tifosi, il Liverpool furioso: “Comportamento inaccettabile”

Trenta lunghi anni. Questa è stata la durata dell’attesa dei tifosi del Liverpool prima di poter tornare a festeggiare la vittoria della Premier League. L’ultimo acuto risaliva al 1990. La gioia è stata tanta e inevitabilmente non tutti i tifosi sono rimasti al loro posto. Accanto allo stadio di Anfield Road si è scatenata la festa e le misure precauzionali contro il Coronavirus non sono state rispettate. La vicenda ha scatenato inevitabilmente l’indignazione del club.

INACCETTABILE – Il Liverpool ha emesso un comunicato in cui condannava l’operato dei propri supporters: “Qualcuno ha scelto di ignorare le indicazioni sul distanziamento sociale, mettendo a rischio la sicurezza pubblica. La nostra città vive ancora una crisi sanitaria e questo comportamento è inaccettabile. Esiste il rischio di una seconda ondata di Covid-19, dobbiamo rimanere ancora uniti per non render vani tutti gli sforzi fatti finora in questa regione per gestire l’epidemia”.