Festeggia ad Anfield mentre i ladri gli svaligiano la casa: disavventura per Fabinho

Dopo il match contro il Chelsea gli uomini di Klopp hanno alzato la Premier che mancava da 30 lunghi anni. I Reds hanno festeggiato in uno stadio vuoto, ma la felicità era alle stelle sapendo di aver riconsegnato alla città un titolo che mancava da troppo tempo. Una volta terminate le celebrazioni però un membro della rosa è andato incontro ad un’incredibile disavventura.

LADRI IN CASA FABINHO

Sì, avete letto bene. Durante i festeggiamenti alcuni malintenzionati hanno fatto irruzione nella casa del brasiliano portando via gioielli e anche un’automobile, fortunatamente recuperata in un secondo momento. A riportare la notizia è Liverpool Echo che sottolinea come in passato altri giocatori del Liverpool siano stati vittime di furti. La polizia della città è al lavoro per dare un volto ai ladri.