Figo: “Cristiano Ronaldo ha fatto bene a tornare allo United. Al City tifosi non lo avrebbero amato”

L'ex calciatore portoghese e la scelta di CR7

Il trasferimento di Cristiano Ronaldo al termine della sessione di mercato estiva è stata sicuramente un'operazione ad effetto che ha generato grande entusiasmo nell'ambiente del Manchester United . E dire che, solamente poche ore prima dell'annuncio dei Red Devils, sembrava che il portoghese potesse passare ai rivali cittadini del City . Un affare che, per Luis Figo non sarebbe stato vantaggioso per lo stesso attaccante che avrebbe avuto delle difficoltà... ambientali.

L'ex calciatore anche dell'Inter, parlando a GiveMeSport, ha detto la sua sulla scelta di CR7 di tornare a casa. "Penso che il Manchester United sia stata l'opzione migliore per Cristiano, perché è un posto che conosce. Ha già una storia nel club, i tifosi lo adorano ed è il posto migliore dove trascorrere l'ultimo tratto della sua carriera", ha detto Figo. "Se avesse firmato per il City, avrebbe avuto più problemi per ottenere il consenso dei tifosi". In effetti, col passato del cinque volte Pallone d'Oro sarebbe stato davvero complicato riuscire a farsi amare dalla tifoseria che per anni è stata sua "antagonista".