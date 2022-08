Figuraccia Manchester United, De Gea: “Sconfitta col Brentford colpa mia. Un giorno orribile”

L'estremo difensore Red Devils si prendere le colpe per la dura sconfitta in campionato.

MEA CULPA - "Sono qui per prendermi la colpa e metterci la faccia. Penso di essere costato i tre punti ai miei compagni", le parole dello spagnolo. "Penso sia colpa mia e sono qui a prendermi le mie responsabilità. Sicuramente è stata una prova incolore la mia. Sicuramente dopo il primo errore è arrivato anche il secondo e per la squadra è stato davvero difficile giocare. Posso dire che è stato duro, un giorno orribile davvero. A questo livello non possono accadere certi errori e credo che se avessi parato, come dovevo, il primo tiro del gol si starebbe parlando di un altro risultato", ha concluso De Gea.