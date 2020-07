Fiorentina, il sostituto di Pezzella arriva dal Liverpool

La Fiorentina inizia a guardarsi attorno alla ricerca di un sostituto del difensore centrale German Pezzella, cercato da numerosi club tra Serie A e non solo.

IN PARTENZA

German Pezzella la prossima stagione potrebbe non essere più un giocatore della Fiorentina. Il calciatore ha diverse richieste in Italia, in particolare da Napoli e Roma, con squadre estere sempre alla porta in attesa di ulteriori sviluppi della vicenda. L’argentino ha il contratto in scadenza nel 2022, e sebbene la situazione non sia in bilico, i viola hanno deciso di iniziare a esplorare il mercato alla ricerca di potenziali validi sostituti dell’attuale capitano.

IDEA LOVREN

L’idea per sostituire il difensore argentino arriva dal Liverpool, ed è rappresentata da Dejan Lovren, roccioso difensore centrale classe 1989. Il croato in stagione ha giocato poco, appena 10 presenze in campionato, e il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2021 non lascia dormire sogni tranquilli ai tifosi dei Reds. La trattativa è complicata, soprattutto in virtù dell’ingaggio elevato del giocatore, ma la Fiorentina di Commisso è ambiziosa e vuole costruire un progetto importante, e per farlo servono giocatori di alta categoria e con una certa esperienza internazionale. Lovren potrebbe sbarcare in Italia nelle prossime settimane, nel frattempo la Fiorentina continua a cercare valide alternative.