Foster cuore d’oro: soccorre un tifoso anziano. E spunta un regalo

Si può essere eroi anche solo per un giorno. Il ritornello di “Heroes”, la celebre canzone di David Bowie, può valere per Ben Foster. Il portiere del Watford ha vissuto giornate “eroiche” in campo, con una carriera di alto livello che lo ha visto giocare anche nel Manchester United. L’attuale numero uno degli Hornets si è reso protagonista di un grande intervento anche fuori dall’abituale terreno di gioco. Mentre rientrava a casa dopo il match contro il Liverpool, Foster ha notato un tifoso del Watford intento a camminare pericolosamente lungo la strada. Si trattava di un ottantenne affetto da demenza senile in cammino dopo i guai alla propria auto. I guai dell’anziano sono diventati evidenti quando è caduto in un fosso vicino alla carreggiata. Foster si è prontamente fermato per soccorrere il tifoso, offrendosi di riaccompagnarlo a casa. Poi il regalo natalizio: l’abbonamento per il Watford anche per la prossima stagione.